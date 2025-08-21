В Горячем Ключе водители массово жалуются на ошибочные штрафы с дорожной камеры

Жители Горячего Ключа пожаловались на массовые штрафы за превышение скорости на ул. Объездной. По словам водителей, камера видеофиксации выявляла нарушения даже при соблюдении ограничений, а сумма штрафов за первые два месяца лета превысила несколько млн руб., сообщает «Кубань 24».

Некоторые жители получили по 15–30 постановлений на каждые 500 руб., а общее число жалоб в прокуратуру превысило 400. Как отметили в Центре организации дорожного движения Краснодарского края, в связи с жалобами аппаратно-программный комплекс демонтировали для проверки возможной неисправности.

Юристы советуют пострадавшим обращаться в суд и подавать коллективные жалобы с ходатайством о поверке камеры, чтобы вернуть деньги за неверные штрафы.

Нурий Бзасежев