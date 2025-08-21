В Краснодаре 22 августа отключат свет и газ в ряде районов

В ЕДДС Краснодара предупредили о плановых отключениях электро- и газоснабжения в пятницу, 22 августа. Дополнительную информацию об адресах и времени работ публикуют на официальных ресурсах ведомств, сообщается в Telegram-канале диспетчерской службы.

Электроснабжение будет приостановлено с 00:00 до 7:00 по адресам: ул. Гоголя, 73–81, Коммунаров, 76–90. С 8:00 до 15:00 отключения пройдут на улицах: Тургенева, Власова, проезд Тургенева, Артиллерийская, Карла Маркса, Рылеева, Воровского и Северная.

С 9:00 до 15:00 в зону отключения попадут: ул. Новороссийская, проезды Петуховский и Новороссийский, Стасова, Ставропольская, Красных Партизан, Батуринская, Фиалковая, Апельсиновая, Смородиновая, Пихтовая, Главная, Декоративная, Урожайная, Яблочная, Виноградная, Ростовское шоссе, Пригородная, 2-я Трудовая, Раздельная, Гастелло, проезд Полевой, Грибоедова, Нестерова, проезд Циолковского, Полевая, проезды Сафонова, Большевистская, Брестская, Губкина и Изосимова.

Также с 21:00 22 августа до 6:00 23 августа планируются отключения в отдельных жилых кварталах. Жителям рекомендуют заранее подготовиться и уточнять адреса по телефону диспетчерской службы «Краснодарэлектросеть» (255-45-66).

Подача газа будет временно ограничена с 9:00 до 17:00 на ряде улиц, включая жилые дома и СНТ. Более подробную информацию можно получить по горячей линии АО «Краснодаргоргаз»: 8 (861) 268-03-04, 04, 104.

Анна Гречко