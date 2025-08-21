Премьер Израиля заявил, что прибыл в Газу для одобрения военной операции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить операцию по захвату города Газа и разгрому палестинского движения «Хамас». Об этом говорится в сообщении, распространенном его канцелярией. Параллельно израильский премьер поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля, отмечается в сообщении.

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы и разгрому "Хамаса"»,— сказал Биньямин Нетаньяху.

«В то же время я отдал приказ немедленно начать переговоры об освобождении всех наших похищенных граждан и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля»,— добавил израильский премьер.

Официальный представитель армии бригадный генерал Эфи Дефрин 20 августа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа. Войска взяли под контроль окраины города, готовясь взять его в осаду. Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль всей территории Газы еще 8 августа, а 20 августа этот план был утвержден министром обороны Исраэлем Кацом. После этого верхушка палестинского движения призвала международных посредников оказать дипломатическое давление на правительство Израиля.

Анастасия Домбицкая