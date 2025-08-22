Благоустройство с выходом на прибыль

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в четверг, 21 августа, приняла участие в проходящем в Казани форуме малых городов. Как выяснилось из выступлений, власти рассчитывают на развитие таких населенных пунктов, прежде всего, за счет улучшения качества городской среды. Впрочем, ведомства и эксперты призвали регионы и муниципалитеты не ограничиваться проектами благоустройства и изначально формировать экономическую модель для привлечения инвестиций и получения отдачи в виде поступлений в свои бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / РИА Новости Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Михаил Мишустин принимает участие в работе форума «Развитие малых городов» уже несколько лет подряд. Мероприятие проходит в разных городах, в этом году его площадкой стала Казань. Внимание федеральных властей к повестке малых городов объясняется принятыми планами пространственного развития РФ — поставлена задача сокращения дифференциации между регионами и снижения оттока населения в крупные города. Уже отобрано около 2 тыс. опорных населенных пунктов, на которых планируется сконцентрировать меры господдержки, 86% из них — это малые и средние поселения (см. “Ъ” от 20 сентября 2024 года).

Как отметил на форуме Михаил Мишустин, чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для решения сразу нескольких задач, связанных с износом инфраструктуры, оттоком молодежи, утратой профильных функций (как в некоторых моногородах), созданием комфортных условий для жителей. Федеральным центром предусмотрен набор мер поддержки: как общие (инфраструктурные кредиты и списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам), так и нацеленные именно на малые города — гранты на проекты благоустройства по итогам конкурсов.

Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин, выступая на форуме, отметил появление тренда на миграцию в небольшие населенные пункты. По его словам, жители крупных городов чаще стали приобретать там дома (на фоне пандемии, хотя после нее процесс замедлился). В качестве примера Александр Панин привел Алтай, который многие уже называют «второй Рублевкой». По словам эксперта, необходимо переводить потенциал малых городов в инфраструктурные решения — в этой части у них есть свои преимущества. Например, это «Концепция 15-минутного города», предполагающая «быструю доступность» всех необходимых объектов и услуг.

Впрочем, как эксперты, так и чиновники призвали регионы и муниципалитеты делать упор на экономическое развитие малых поселений. Даже в проекты благоустройства, по словам заместителя главы Минстроя Алексея Ересько, «должна закладываться экономика» для привлечения инвестиций — это, например, места для торговли в парках. В некоторых городах простого благоустройства и вовсе недостаточно — как отметила заместитель главы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева, необходимо, чтобы через трансформацию города и его целей обеспечивались поступления в местные бюджеты. В качестве примера она привела Владивосток, который из закрытого военного города становится туристическим и логистическим центром.

Схожее видение проблемы и у директора Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрия Землянского. По его мнению, необходимо анализировать факторы, которые «выталкивают» людей из малых городов,— это работа, образование и городская среда. Со средой власти активно работают посредством проектов благоустройства, однако, предупредил эксперт, есть риски того, что вложенные в них средства могут не обеспечить нужного эффекта, необходимо параллельно создавать образовательную инфраструктуру и стимулы для экономики города с последующим бюджетным эффектом. Последнее, как следовало из его слов, сейчас становится более актуальным из-за сжатия поддержки, например, моногородов. Напомним, сейчас планируется пересмотреть критерии отнесения к таким образованиям, сократив их список с 321 до 218 (см. “Ъ” от 24 июня).

Евгения Крючкова