Алтайский топливный союз ожидает закрытия некоторых частных АЗС в сентябре

Глава Топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко считает, что следующие два-три месяца будут сложными для частных сетей АЗС. Если ситуация с нехваткой бензина не изменится, в сентябре часть точек может закрыться, сказал он «Ъ».

Осенью ожидаются ремонты девяти-десяти крупных нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам господина Матвейко, это вызовет еще большую нехватку топлива на АЗС. Юрий Матвейко подчеркнул, что на независимых АЗС стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 выше на 2–5 руб. по сравнению с ценами в сетях крупных нефтекомпаний, и этот разрыв может увеличиться.

В начале лета цены на бензин на Петербургской бирже перешли к устойчивому росту. В августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. 21 августа АИ-92 достиг исторического максимума в 72,663 тыс. руб. за тонну, подорожав за день на 0,21%. АИ-95 скорректировался на 1,11%, до 81,342 тыс. руб. за тонну.

Подробнее — в материале «Ъ» «По горючим следам».