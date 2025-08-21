Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В поселке Яблоновском ликвидировали крупный пожар в частном доме

В поселке Яблоновском Адыгеи вечером 21 августа ликвидировали возгорание пристройки частного домовладения. Площадь пожара составила 200 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение. Тушение осложнялось плотной застройкой, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Погибших и пострадавших нет. Специалисты МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в домашних условиях, включая установку дымовых извещателей и контроль за электроприборами.

Анна Гречко

