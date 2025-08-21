В Сочи обезвредили найденную британскую гранату

В Сочи сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили британскую ручную осколочную гранату времен Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Информация о находке поступила от дайвера в поселке Лазаревское, который во время погружения заметил подозрительный предмет. Специалисты идентифицировали объект как оборонительную гранату Миллса.

Боеприпас вывезли в безопасное место в ущелье и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Анна Гречко