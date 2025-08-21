Университеты Севастополя и Ханоя займутся исследованиями подводной связи

Севастопольский государственный университет (СевГУ) и Ханойский университет науки и технологий (ХУНТ, Вьетнам) будут совместно разрабатывать системы подводной связи и навигации. Тема востребована как в России, так и во Вьетнаме, сообщает пресс-служба СевГУ.

В начале августа 2025 года профессор СевГУ Игорь Широков в рамках внутреннего гранта университета посетил Ханой для укрепления научных контактов. В результате было решено сосредоточиться на локальных системах подводной связи, позволяющих автономным роботам обмениваться большими объемами данных при подходе к причальным устройствам.

По предварительной информации, пробные образцы систем обеспечивают скорость передачи до одного мегабита в секунду. Сейчас команда готовит проект для совместного российско-вьетнамского конкурса Российского научного фонда, который планируется осенью.

Отмечается, что несмотря на международные санкции, зарубежные делегации продолжают работать с учеными Крыма и Севастополя, участвовать в форумах и научных конференциях.

СевГУ объединяет 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе, ДНР). В ближайшее время планируется открыть подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре.

Анна Гречко