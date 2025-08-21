В Сочинском нацпарке расчищают пещеру Бережного от многолетнего мусора

Сочинский национальный парк совместно со спасателями «Кубань-Спас» проводят работы по очистке пещеры Бережного у села Ермоловка. Обнаружить многолетнюю свалку сотрудникам помогли сообщения в социальных сетях, а первичное обследование провели спелеологи, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пещера Бережного расположена на территории особо охраняемой природной зоны федерального значения. Надзор за пещерами ведет Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), однако руководитель парка Сергей Шевелев решил ликвидировать свалку собственными силами. Отходы находились на глубине более 30 м, доступ возможен только с использованием альпинистского снаряжения.

Работы начались 19 августа 2025 года. Шесть инспекторов Веселовского участкового лесничества и одиннадцать спасателей Краснополянского и Адлерского аварийно-спасательных отрядов «Кубань-Спас» провели первые изыскания, отработали механизм подъема мешков с мусором.

На подъем первых десяти мешков ушел более часа, на следующий день было поднято 60 мешков. По предварительной оценке, объем захороненных отходов составляет около 200 куб. м.

Местные жители отмечают, что свалка существовала давно. Законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответственность за организацию свалок на особо охраняемых природных территориях. Причиненный ущерб подлежит возмещению в установленном порядке.

Анна Гречко