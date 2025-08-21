«Золотое яблоко» откроет магазин в Китае в 2026 году

Косметический ритейлер «Золотое яблоко» в 2026 году откроет офис и магазин в Шанхае. Также будут запущены онлайн-продажи. Изначально доставка будет только по Шанхаю, затем география расширится, сообщили «Ъ» в компании.

По словам совладельца «Золотого яблока» Ивана Кузовлева, сеть рассчитывает предлагать в Китае в том числе продукцию российских марок. В ассортименте их более 600.

Директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок подчеркивает, что для выхода на китайский рынок потребуется проведение испытаний в аккредитованной в Китае лаборатории, а также собственное или партнерское зарубежное юридическое лицо. Кроме того, необходима регистрация товарного знака.

Сейчас у «Золотого яблока» 14 магазинов в Москве и 24 — в регионах. Компания также работает в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

