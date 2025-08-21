Косметику довезут до Китая

Крупный косметический ритейлер «Золотое яблоко» в 2026 году начнет работу в Китае, открыв офис и первый магазин в Шанхае. Сеть рассчитывает продвигать здесь в том числе российские бренды парфюмерии и косметики. Но основной фокус потребителей в Китае направлен на онлайн-торговлю. Открытие здесь традиционного магазина может быть рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ритейлер «Золотое яблоко» в 2026 году выйдет на рынок Китая, сообщили “Ъ” в компании. На первом этапе сеть откроет офис и магазин в Шанхае, запустит онлайн-продажи. Изначально доставка будет осуществляться только в Шанхае, затем география расширится. Совладелец «Золотого яблока» Иван Кузовлев пояснил, что на территории Китая сеть рассчитывает предлагать в том числе продукцию российских косметических марок. В ассортименте их более 600.

«Золотое яблоко» специализируется на продаже парфюмерии и косметики. Сеть основана в 2004 году в Екатеринбурге. Основными собственниками бизнеса считаются Иван Кузовлев и Максим Паняк. Сейчас у «Золотого яблока» 14 магазинов в Москве и 24 — в регионах. Компания также работает в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка «Золотого яблока» за 2024 год выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

За 2024 год объем двусторонней торговли между Россией и Китаем составил $244,8 млрд, прибавив 1,9% год к году. Но в этом году показатель начал сокращаться. В январе—июле 2025 года товарооборот сократился на 8,1% год к году, до $125,8 млрд. Китайский экспорт в РФ за этот период снизился на 8,5%, до $56,23 млрд, российские поставки в КНР — на 7,7%, до $69,57 млрд.

Китайский рынок косметики и парфюмерии считается довольно крупным за счет большого числа потребителей. Согласно Statista, его объем к концу 2025 года достигнет $73,66 млрд. Это в 2,3 раза выше совокупного показателя стран постсоветского пространства и Персидского залива. По данным Китайского института экономических и промышленных исследований, объем импорта косметики и средств гигиены в первой половине 2025 года составил $832,3 млн, а экспорта — $3,5 млрд.

Российские производители косметики и средств гигиены уже присутствуют на российском рынке. Это в том числе бренды Natura Siberica и Splat. Производители активно продвигают свою продукцию. В мае китайский блогер Даньдань во время стрима вела продажи косметики «Рецепты бабушки Агафьи» (входит в портфель Natura Siberica). Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский предполагает, что работа на китайском рынке профильного ритейлера упростит выход для новых брендов. Торговая сеть берет на себя логистику, поясняет он.

Выход на китайский рынок для российских производителей парфюмерии и косметики предполагает прохождение процедуры нотификации или регистрации в Национальном управлении по медицинским изделиям, говорит директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок. Для сертификации потребуется проведение испытаний в аккредитованной в Китае лаборатории и собственное или партнерское зарубежное юридическое лицо.

Дополнительно потребуется регистрация товарного знака. Этот процесс эксперт называет длительным.

Господин Мурзенок обращает внимание и на значительные затраты на продвижение на новом рынке: потребительские предпочтения сильно разнятся. Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова говорит, что в Китае потребители уже в меньшей степени интересуются офлайн-розницей. Основным каналом становится онлайн. Ключевыми площадками гендиректор инвестиционной компании Atomic Capital Александр Зайцев называет Tmall, Douyin и JD. Поэтому открытие в Китае офлайн-магазинов может быть рискованным шагом. «Даже у Sephora здесь пустуют магазины, а нишу молодежного креативного ритейла уже занял местный игрок — Harmay»,— говорит госпожа Дычева-Смирнова.

Виктория Колганова