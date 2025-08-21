Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» проверяют по делу о взрыве в Савоне

Гражданина Украины, задержанного в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков», проверяют на причастность ко взрыву на танкере Seajewel. Он произошел в феврале в итальянском порту Савона. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, задержанный — гражданин Украины Сергей К. В ведомстве утверждают, что он входил в группу тех, кто заложил взрывчатку на дне Балтийского моря у острова Борнхольм для подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» сентябре 2022 года.

Взрывы на зарегистрированном на Мальте танкере Seajewel произошли 15 февраля. Стенки предохранительной камеры с нефтью не были повреждены, что предотвратило экологическую катастрофу.

Спецподразделение полиции Италии утверждало, что взрыв был совершен сторонниками Украины, а Seajewel перевозил российскую нефть в обход санкций. Позже было установлено, что нефть была алжирская и доставлялась из Ливии.