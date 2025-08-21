Цена бензина АИ-92 снова обновила рекорд на бирже

Стоимость бензина АИ-92 выросла на сегодняшних торгах до 72 663 тыс. руб. за тонну. Так цена превзошла предыдущую рекордную отметку на 0,21%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-95, напротив, подешевел. За день его цена снизилась на 1,1% до 81 342 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,2%, до 61 129 тыс. руб. за тонну. Цены на мазут выросли на 0,83% до 23,756 тыс. руб. за тонну.

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года. На этой неделе цены на него уже устанавливали рекорды на бирже. За вчерашний день стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,76% и 1,13% соотвественно. Участники рынка ожидают стабилизации ситуации к октябрю, когда завершится сезон отпусков и период пикового спроса.

