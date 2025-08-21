Срочный перевод

Суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова к 11 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, фигурант отправлял деньги международным террористам и хранил огнестрельное оружие, найденное на свалке. В суде Исупанов полностью признал вину.

Южный окружной военный суд признал Гаджикурбана Исупанова виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении оружия (ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему назначено 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщает пресс-служба суда.

Как указано в материалах дела (копия имеется в распоряжении «Ъ-Ростов»), Гаджикурбану Исупанову 42 года, он родился и живет в Махачкале, получил основное общее образование, судим не был. Женат, воспитывает детей 13 и 8 лет.

Как установил суд, осенью 2022 года Исупанов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) увидел публикацию участника действующей на территории Сирии международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). В «истории» объявлялось о сборе денег на нужды террористов. Исупанов написал автору публикации и тот дал ему реквизиты для перевода. Фигурант отправил 3 тыс. руб.

Кроме того, в конце марта 2024 года, Исупанов нашел между мусорными контейнерами нарезное короткоствольное оружие (пистолет), изготовленное самодельным способом и семь патронов. Находку он положил в багажник своей Mazda 3 и хранил там, но 2 мая 2024 года решил избавиться от «ствола». Вытащив пистолет из багажника, он положил его за пояс спортивных брюк и сел за руль машины. Исупанов утверждает, что планировал выйти из автомобиля, отойти от дороги и выкинуть оружие. Однако в этот момент к его машине подошли сотрудники полиции, которые стали спрашивать, что он делает в этом месте. Исупанов растерялся и начал спорить с полицейскими, после чего на него надели наручники. Затем в присутствии понятых сотрудники полиции провели личный досмотр задержанного и обнаружили пистолет.

В суде Исупанов свою вину признал полностью. Назначая наказание, суд учел, что фигурант раскаялся, также смягчающим обстоятельством признано наличие у него малолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мария Иванова