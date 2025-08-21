Кубань вошла в список регионов — лидеров по просмотрам коротких видео

Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по просмотрам коротких видеороликов на отечественных платформах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Мегафона» и компании Vigo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным экспертов, с начала лета количество просмотров коротких видео в России увеличилось более чем в девять раз. Наибольшая активность пользователей, кроме Кубани, зафиксирована в Москве и Хабаровском крае. Пик роста пришелся на июль: к концу месяца число просмотров превысило майские показатели на 810%.

При этом растет доля российских платформ. Так, Rutube увеличил долю трафика мобильных пользователей почти в четыре раза, до 4,5%, а VK — более чем в полтора раза, до 23%.

В компании Vigo связывают интерес к коротким видео с сезонным фактором: летом значительную часть аудитории составляют школьники. Кроме того, на рост повлияло улучшение качества работы сервисов.

Анна Гречко