Английский бигфунт

Английская премьер-лига (АПЛ) побила рекорд по расходам на приобретение новых футболистов в летнее трансферное окно. Как сообщает BBC, клубы лиги уже потратили на усиление £2,37 млрд. Это на £10 млн больше, чем летом 2023 года, когда было установлено предыдущее достижение. Трансферное окно в ведущих первенствах Европы закрывается только 2 сентября. То есть рекордный показатель, очевидно, будет значительно выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ливерпуль» приобрел Флориана Вирца (справа) у леверкузенского «Байера» за 100 млн фунтов стерлингов

Фото: Ian Hodgson / AP «Ливерпуль» приобрел Флориана Вирца (справа) у леверкузенского «Байера» за 100 млн фунтов стерлингов

Фото: Ian Hodgson / AP

21 августа английский клуб «Лидс» закрыл сделку по приобретению у «Милана» швейцарского форварда Ноа Окафора. В иной ситуации этот трансфер прошел бы незамеченным: игрок достался «Лидсу» всего за £18 млн. Но, согласно подсчетам BBC и FootballTransfers.com, именно этот переход позволил Английской премьер-лиге побить свой же рекорд по расходам на усиление за одно летнее трансферное окно.

С учетом сделки по Окафору траты команд АПЛ на усиление нынешним летом достигли £2,37 млрд.

Предыдущий рекорд был установлен летом 2023 года. Он составил £2,36 млрд. Учитывая, что трансферное окно в АПЛ, как и в других топовых первенствах, закроется только 2 сентября, планка, очевидно, еще существенно поднимется.

Описывая трансферную активность в АПЛ, BBC отмечает, что сразу шесть ее команд побили собственные рекорды по инвестициям в одного новичка. Это «Брентфорд» (£42,5 млн за Данго Уатару), «Борнмут» (£34,6 млн за Бафоде Диаките), вернувшиеся в АПЛ «Бернли» и «Сандерленд» (£25 млн и £26 млн за Лесли Угочукву и Абиба Диарра), «Ноттингем Форест» (£37,5 млн за Омари Хатчинсона).

«Ливерпуль» в июне оформил крупнейший трансфер сезона, купив у леверкузенского «Байера» Флориана Вирца за £100 млн (с учетом бонусов игрок может подорожать еще на £16 млн). Интересно, что и второй по стоимости трансфер — переход Юго Экитике за £82 млн из «Айнтрахта» — также осуществлен ливерпульцами.

Суммарные расходы клубов АПЛ на усиление этим летом оказались больше, чем совокупные траты клубов других лиг, входящих в «большую пятерку» (в нее также включают чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции).

Интересен и баланс покупок и продаж лиги. Клубы АПЛ потратили на приобретение футболистов на £1 млрд с лишним больше, чем получили от продажи игроков. Иными словами, Англия остается крупнейшим донором мирового футбола. В остальных четырех чемпионатах разница либо скромнее, либо вообще в пользу продаж.

Александр Петров