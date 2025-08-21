Sqwoz Bab, «Дельфин» и «Русалка»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жителей и гостей Краснодара ждет увлекательная программа мероприятий: концерты известных артистов, необычные театральные постановки и киноновинки. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) во время выступления

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

22 августа в 19:00 на творческой площадке «Порт 219» выступит Sqwoz Bab. Шоу cостоит из перформансов и неожиданных сюрпризов от артиста, а также поддержки опытного live-бэнда. Репертуар артиста включает альбомы с платиновыми и золотыми сертификатами, такие как «OUT OF BOUNDS», «FLOWJOB» и «BODY LANGUAGE», а также популярные треки, включая «Озеро в лесу», «300», «Ауф», «GENDER» и «Бывший».

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

22 августа в 19:30 в «ДК Железнодорожников» пройдет вечер «Фактор 2», посвященный 25-летию на сцене Ильи Подстрелова и Андрея Камаева. Артисты приобрели популярность благодаря хитам, пропитаным ностальгией. В программе концерта — песни целого поколения: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» и многие другие.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

22 августа в 20:30 в амфитеатре парка «Краснодар» состоится концерт Lumisfera, который предложит зрителям камерную вечернюю программу с аранжировками знаменитых кино-саундтреков и интересным визуальным оформлением. Атмосфера вечера будет наполнена волшебством благодаря 3000 горящим свечам, а также исполнению известных мелодий из фильмов «Амели», «Гладиатора», «Властелина колец» и «Матрицы».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

23 августа в 17:00 в Standup Bar Krasnodar состоится вечер стендап-комедии «7 комиков». Зрителей ждет разнообразная программа, включающая свежие тексты, импровизации и собственный стиль исполнения как местных, так и приглашенных комиков.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

23 августа в 19:30 в Муниципальном концертном зале состоится концерт «Дуэль титанов», в котором исследуется вымышленный диалог двух великих композиторов XVIII века — Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Органная фантазия предлагает зрителям задуматься о том, как могла бы пройти встреча музыкантов за обедом и каким образом развернулась бы словесная дуэль гениев.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

23 августа в 20:00 в клубе «Счастье» Артем Тото даст сольный концерт. Представитель хип-хоп рэгги в России искусно сочетает элементы дворовой реальности с ярким ямайским битом. Его творчество отражает актуальные темы российской жизни, пацанской лирики и современные хип-хоп тренды.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

24 августа в 18:00 в Standup Bar Krasnodar состоится сольный стендап-концерт Алисы Дударевой. Ее выступления отличает комбинация остроумия и обаяния. Многочисленные поклонники отмечают, что голос Алисы — один из самых запоминающихся в мире стендапа.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (18+)

24 августа в 19:30 в концертном зале «Порт 219» выступит Андрей Лысиков, более известный под сценическим именем «Дельфин». Певец давно освободился от ярлыка соучастника группы «Мальчишник» и продолжает свой путь как один из самых оригинальных исполнителей российской музыки.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (16+)

24 августа в 20:00 на территории «Кроп Арены» состоится клубный концерт «Русский подорожник. 10 лет» в исполнении группы «25/17», известной стилем, который соединяет элементы рэпа, рока и фольклора. Тексты песен пронизаны философскими размышлениями о жизни, любви и социальных реалиях.

Стоимость билетов — от 3500 руб.(16+)

Какие спектакли посмотреть

22 августа в 17:00 в Новом театре кукол состоится спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» — это музыкальная сказка, которая будет представлена как спектакль с использованием планшетных кукол и элементами живого актерского исполнения.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

22 августа в 20:00 в Театре драмы им. Горького будет показана пьеса «Жизнь человека», посвященная судьбе обобщенного человека, охватывающая ключевые этапы его жизни от рождения до смерти. Спектакль поднимает важные вопросы о смысле жизни, предназначении человека, вере, а также о значении судьбы и рока.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

23 и 24 августа в 17:00 в Краснодарском музыкальном театре пройдет спектакль «Джаз для настоящих леди» по мотивам фильма «В джазе только девушки». Два музыканта окажутся в центре курьезных обстоятельств, когда им придется прятаться от бандитов, переодевшись в женскую одежду и присоединившись к гастролирующему оркестру девушек.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

24 августа в 19:00 в театре Veritas зрителей ожидает захватывающее погружение в атмосферу спектакля «Местные», поставленного Всеволодом Бухтияровым по пьесе Александра Ремеза. В 1974 году четверо студентов оказываются в замкнутом пространстве барака, что станет катализатором для глубокого исследования человеческой природы.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

24 августа в 20:00 в Доме мецената ожидается захватывающее погружение в мир мифологии на театрализованной лекции, посвященной мифическим существам и их эволюции в культуре, с особыми акцентами на русалок. Лекцию «Русалка» проведет опытный историк и искусствовед, который раскроет секреты зарождения этих мифов.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара показывают мелодрамму «Ромео и Джульетта». Фильм перенесет зрителей в Верону 1301 года, где герцог Эскал ищет союзников в борьбе с новым Папой Римским, а вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки нарушает все планы двух враждующих кланов.

Сеансы проходят в «Кубанькино» (19:00)

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Еще одна премьера — комедия «На деревню дедушке», которую можно посмотреть в «Монитор. Красная площадь». Маленький Владик, гений нейросетей, попадает в деревню к незнакомому дедушке. Противостояние меняет их жизни, открывая истину о настоящей связи между людьми.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

В кинотеатре «Монитор СБС» продолжается показ остросюжетного боевика «Кракен». По сюжету, российский ракетный подводный крейсер бесследно исчезает в Гренландском море во время секретной миссии, и его поисками занимается экипаж под командованием Виктора Воронина, которому предстоит столкнуться с гигантским Кракеном, пробужденным геологическими исследованиями.

Стоимость билетов — от 690 руб. (12+)

Куда сходить еще

22 августа в 20:00 в баре «Ринго» пройдет шоу Please, Stand-up, на котором выступят опытные комики, готовые подарить зрителям свои лучшие шутки и зарядить атмосферу позитивом.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

24 августа в 18:00 на той же площадке состоится шоу «Истории за тысячу». Комики делятся своими самыми смешными историями, зрители также могут выйти на сцену и рассказать свои лучшие истории. Победитель получит денежный приз.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

