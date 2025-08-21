В Белгородской области продлили противопожарный режим до 14 сентября

Ограничение на посещение лесов Белгородской области и на въезд транспорта в них продлили с 25 августа до 14 сентября. Ранее запрет действовал с 4 по 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На время действия режима белгородцам запрещено находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах, проводить там культурно-массовые и спортивные мероприятия. Также нельзя разводить костры и проводить лесосечные работы и другие работы, связанные с применением открытого огня.

Режим ввели в регионе 21 апреля из-за сухой, жаркой и ветреной погоды, а также из-за возникновения в лесах области высокой пожарной опасности.

В Черноземье особый противопожарный режим также действует в Воронежской и Липецкой областях. В последней в начале июня его продлили до 30 сентября. В Воронежской области режим ввели 15 апреля без указания сроков окончания.

Ульяна Ларионова