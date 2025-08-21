Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России президенту Российской академии наук Геннадию Красникову. Его наградили за заслуги перед государством и за вклад в развитие отечественной науки, говорится в документе. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Геннадий Красников
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
15 августа господин Путин встретился с ученым в Кремле. Геннадий Красников тогда доложил президенту о развитии российского вооружения.
Господин Красников — доктор технических наук. Его избрали президентом РАН в 2022 году. Исследования, проведенные под его руководством, касаются развития российских микроэлектронных технологий. В 2009 году ученого наградили премией правительства за разработку и применение нового поколения микроэлектронных устройств, систем связи и управления мобильными комплексами ПВО и особо важными объектами. В 2023 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Также среди его наград — орден Почета, Дружбы, Александра Невского.