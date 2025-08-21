Свердловские власти: предпосылок для исчезновения Верхнего Тагила нет

Включение Верхнего Тагила в перечень 129 городов России, которые могут прекратить свое существование, является «спорным негативным прогнозом» исследователей Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщили «Ъ-Урал» в департаменте по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области в ответе на запрос. «Будущее наших городов зависит не от оценок экспертов, а от нашего труда и отношения к своей малой родине»,— подчеркнул директор департамента Вадим Дубичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он заверил, что вся деятельность правительства региона и органов местного самоуправления направлена на то, чтобы «в реальном будущем воплощался оптимистичный прогноз развития наших городов и сел». Господин Дубичев пояснил, что все 94 муниципалитета области работают в соответствии со стратегиями развития территорий и региона. «В этих документах задача решения демографической проблемы является одной из ключевых»,— добавил глава департамента.

Согласно исследованию экспертов РАНХиГС, 129 городов России, включая Верхний Тагил, могут исчезнуть в связи с переездом людей в более крупные города, кризисом промышленного производства и снижением количества рабочих мест. Глава муниципалитета Василий Кириченко в ответ подчеркнул, что «Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше». По словам мэра, с 2018 года в городе построили детский сад, обустроили Набережную огней и начали ремонт школы №4, который не проводился в ней более 50 лет.

Господин Кириченко добавил, что свои проекты реализуют и местные предприятия: Верхнетагильская ГРЭС модернизирует теплофикационный комплекс и систему водоочистки, производитель «Савалт групп» завершает проектирование по строительству новых цехов, компания «Агрофирма Северная» приступает к работам по созданию комбикормового завода.

Василий Алексеев