Глава Верхнего Тагила: город есть на карте России и будет жить дальше

Мэр Верхнего Тагила (Свердловская область) Василий Кириченко прокомментировал результаты исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), согласно которым есть риск исчезновения города. «Скажу одно: Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше!»,— написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал о том, как сейчас развивается город — по его словам, с 2018 года в Верхнем Тагиле произошло много изменений. В городе построили детский сад и было реализовано несколько проектов благоустройства — обустроили Набережную огней, Сквер Памяти Героев в поселке Половинный и многие другие объекты. Начались строительство дома и ремонт школы №4, который не проводился в ней более 50 лет. Проведена газификация в частных домах, а в 2026-2027 годах планируется провести ремонт сетей водоснабжения в поселке Половинный.

Предприятия в Верхнем Тагиле также реализуют свои проекты. На Верхнетагильской ГРЭС идет модернизация теплофикационного комплекса и системы водоочистки. Производитель «Савалт групп» завершает проектирование по строительству новых цехов, а компания «Агрофирма Северная» приступает к строительству комбикормового завода.

Ранее РАНХиГС предупредила о риске исчезновения почти 130 малых городов страны, в их число попал Верхний Тагил. Эксперты считают, что сокращение населения в этих городах связано с тем, что люди уезжают в более крупные города, кризисом промышленного производства и снижением количества рабочих мест, в том числе в отраслях малого и среднего бизнеса (МСБ), так как его присутствие тоже сокращается. Из-за этого функции населенного пункта как города утрачиваются — остается село или поселок. Однако город может вернуть утраченные функции, если в него начнут инвестировать.

Ирина Пичурина