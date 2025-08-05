Верхний Тагил включили в список исчезающих городов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) предупредила о риске исчезновения почти 130 малых городов страны. В их число попал Верхний Тагил (Свердловская область), передают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты выяснили, что в городах с населением менее 50 тыс. человек суммарно проживает свыше 3,4 млн человек, но за 10 лет убыль населения в них составила 314,5 тыс. Наиболее заметное сокращение числа жителей наблюдается в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, при этом в северных регионах этот процесс идет быстрее, чем в южных.

Эксперты считают, что сокращение населения в этих городах связано с тем, что люди уезжают в более крупные города, кризисом промышленного производства и снижением количества рабочих мест, в том числе в отраслях малого и среднего бизнеса (МСБ), так как его присутствие тоже сокращается. Из-за этого функции населенного пункта как города утрачиваются — остается село или поселок. Однако город может вернуть утраченные функции, если в него начнут инвестировать — появятся новые производства или заработают старые предприятия, либо если власти начнут развивать туристические проекты.

По данным Росстата на 2023 год, в Верхнем Тагиле проживало 9925 человек. На его территории действует Верхнетагильская ГРЭС, эксплуатируемая с 1952 года.

Ирина Пичурина