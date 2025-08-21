60 сотрудников орловского УФСИН ответят за нарушения в колониях

Генпрокуратура РФ обнаружила ряд нарушений в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Орловской области. По итогам проверки более 60 сотрудников регионального управления привлечены к дисциплинарной ответственности, следует из сообщения надзорного ведомства.

Проверка коснулась соблюдения законодательства при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, по результатам директору ФСИН России было направлено представление.

Служба удовлетворила требования прокуратуры, приняв меры по усилению контроля за работой подведомственных учреждений. В частности, были восстановлены трудовые права осужденных, организовано медицинское обследование, устранены нарушения в сфере санитарных норм, пожарной и промышленной безопасности.

В апреле Ливенский районный суд Орловской области признал виновными бывшего начальника УФСИН по региону Владимира Волосевича, экс-начальника местной исправительной колонии № 2 Геннадия Яхонтова и его заместителя Сергея Моногарова в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им назначили от четырех до пяти лет колонии общего режима и запретили занимать должности в органах власти на два года.

В июне орловское управление следственного комитета предъявило обвинение бывшему начальнику исправительной колонии № 5 регионального УФСИН Роману Чиркову в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова