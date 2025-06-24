Дело бывшего начальника орловской колонии о злоупотреблениях передано в суд

Управление Следственного комитета России по Орловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии №5 (ИК-5) регионального УФСИН. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Романе Чиркове, возглавлявшем колонию с ноября 2022 года по май 2024-го.

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Следствие установило, что с декабря 2023-го по март 2024 года обвиняемый разрешал одному из осужденных проносить продукты питания и другие вещи без оформления необходимых документов. Кроме того, бывший начальник колонии на несколько дней освободил того же заключенного от работы по медицинским показаниям.

Роман Чирков вину не признал. Дело направлено в Урицкий районный суд.

В орловском СКР «Ъ-Черноземье» рассказали, что уголовные дела Евгения Гордеева, занимавшего пост начальника отдела безопасности в той же колонии, его заместителя Егора Кашина и инспектора отдела Павла Сафронова в начале июня поступили в тот же суд. Всем им также вменяется превышение должностных полномочий.

В феврале 2024 года Заводской райсуд Орла признал бывшего начальника ИК-5 орловского УФСИН Сергея Васенкова виновным в получении взятки. Его приговорили к штрафу в 4,8 млн руб. и лишили права занимать должности на госслужбе на семь лет.

Юрий Голубь, Алина Морозова