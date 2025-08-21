Максимальная ставка пошлин США на большинство товаров из ЕС составит 15%

Администрация Дональда Трампа не намерена облагать товары из ЕС импортными пошлинами выше 15%. Это следует из совместного заявления двух сторон по итогам переговоров о торговой сделке.

При этом в тексте есть важное уточнение: поставки автомобилей и автомобильных запчастей из ЕС продолжат облагаться пошлинами в размере 27,5% до тех пор, пока блок не примет закон о снижении пошлин на американские товары. США также сохранят ставку в 50% на импорт европейской стали, алюминия и товаров из этих металлов.

США и ЕС договорились о заключении торговой сделки 27 июля, однако тогда были достигнуты лишь устные договоренности между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та после переговоров заявила, что «15% — это не то, чем можно пренебречь, но это лучшее, что мы могли получить».

Кирилл Сарханянц