Суд в Армении продлил арест архиепископа Галстаняна

Суд в Ереване продлил на три месяца арест лидера движения «Священная борьба» архиепископа Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна. Он обвиняется в подготовке терактов с целью свержения конституционного строя Армении. Адвокаты священнослужителя заседание суда бойкотировали.

Баграт Галстанян (справа)

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Один из защитников Баграта Галстаняна заявил журналистам, что рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста без участия адвоката незаконно. Адвокаты не вошли в зал заседания, поскольку сочли, что вчерашнее решение ереванского суда в отношении ареста одного из фигурантов этого же дела было нарушением законодательства.

По данным СК Армении, Баграт Галстатян — критик армянского премьера, возглавлявший масштабные протесты в прошлом году — вместе со сторонниками планировал создать «неконтролируемые ситуации» в населенных пунктах республики с помощью поджогов и взрывов с применением тысяч зажигательных устройств. Фигуранты дела вину не признают. Архиепископ был задержан 25 июня.

