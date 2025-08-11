Вице-мэр прилетел на дело

В аэропорту Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники СКР и ФСБ задержали заместителя главы города Николая Токарчука. По версии следствия, он совершил мошенничество, заставив курируемое им АНО «Медиацентр Салехард» подписывать фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем и похищая выделенные на них средства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Токарчук

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Николай Токарчук

Замглавы Салехарда Николай Токарчук был задержан 10 августа, когда он прилетел из Тюмени и выходил из аэропорта Салехарда. На оперативной видеосъемке видно, как бойцы СОБРа Росгвардии в масках подошли к чиновнику, взяли под руки и увели к служебному автомобилю. Господин Токарчук сопротивления не оказал.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО, Николай Токарчук обвиняется по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, с 2022 года по 2024 год Николай Токарчук, будучи вице-мэром, убедил руководство курируемого им АНО «Медиацентр Салехард» заключить сделки на 3 млн руб. на поставку товаров марки «Коза Консалтинг» с подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем (его имя пока не раскрывается). Однако, как считают следователи, поставки осуществлялись только на бумаге, а полученные деньги Николай Токарчук делил с подельником.

В отношении ИП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Ранее Счетная палата ЯНАО по итогам проверки «Медиацентра Салехард» за 2024 год выявила, что «установлены случаи несоблюдения требований к закупкам». По данным аудиторов, «расходы на мероприятия не обоснованы, сравнительный анализ цен не проводился, а приобретение отдельных товаров и услуг осуществлялось по завышенным ценам». В СКР не стали комментировать эту информацию.

АНО «Медиацентр Салехард» создано в 2021 году. В холдинг входят радиоканал «Северный ветер», газета «Полярный круг» и сетевое издание «Салехард». Учредителем является администрация Салехард.

В АНО «Медиацентр Салехард» отказались комментировать ситуацию.

Николай Токарчук был назначен вице-мэром Салехарда в 2021 году, курирует внутреннюю политику и общественные связи. Ранее он работал медиаменеджером — в разные годы входил в руководство ГТРК «Ямал» и ОГТРК «Ямал-Регион». В 2005 году был избран депутатом Салехардской городской думы, в 2007, 2011 и 2016 годах — депутатом Тюменской областной думы.

Мэр Салехарда Алексей Титовский не стал комментировать информацию о задержании своего заместителя, порекомендовав обратиться в пресс-службу администрации города.

Как рассказали «Ъ-Урал» в ямальском региональном отделении «Единая Россия» (ЕР), в отношении Николая Токарчука «партия будет действовать строго в соответствии с положениями устава партии и по мере поступления официальной информации».

Депутаты, которым приходилось взаимодействовать с Николаем Токарчуком, говорят, что это было «комфортно». «Коммуникабельный, очень эрудированный человек, что касается деловых качеств — все было нормально»,— рассказала «Ъ-Урал» руководитель фракции КПРФ в заксобрании ЯНАО Елена Кукушкина.

Артем Путилов, Василий Алексеев, Екатеринбург