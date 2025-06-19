В полпредстве УрФО обсудили участие в выборах ветеранов СВО и меры безопасности

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов обсудил с членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Людмилой Маркиной подготовку к единому дню голосования в сентябре. По данным пресс-службы полпредства, в уральских регионах усилят меры антитеррористической защищенности помещений участковых избирательных участков (УИК), проверят помещения на предмет пожарной безопасности, установят рамки металлодетекторов и видеонаблюдение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Маркина (в центре) и Борис Кириллов (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Людмила Маркина (в центре) и Борис Кириллов (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Отдельное внимание на встрече обратили на соблюдение избирательных прав ветеранов специальной военной операции (СВО). В УрФО от партии "Единая Россия" на выборы выдвинуто порядка 110 кандидатов — участников СВО»,— отметили в полпредстве.

Борис Кириллов подчеркнул, что в сентябре на территории УрФО пройдут более 90 избирательных кампаний. В дни голосования в уральских регионах откроются около 6,5 тыс. УИК, на которых смогут поддержать своих кандидатов почти 7,6 млн избирателей. В ходе выборов будут задействованы свыше 60 тыс. членов комиссий всех уровней.

Василий Алексеев