Суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи «Большой куш»

Останкинский суд Москвы запретил к распространению информацию из интернета, «содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам». Речь идет о цитате из фильма «Большой куш» режиссера Гая Ричи.

Кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш»

Фото: Columbia Pictures Corporation Кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш»

Фото: Columbia Pictures Corporation

Судебное решение было вынесено по иску прокуратуры. ТАСС указывает, что «в перечень запрещенных ресурсов вошли публикации, содержащие оскорбительные высказывания и мемы». В судебном решении перечислены пять web-страниц — блокировке подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с «негативными высказываниями, признанные экстремистскими».

Сейчас в федеральный список экстремистских материалов включено более 5,5 тыс. позиций, в том числе мемы и песни иностранных агентов. В 2021 году в реестр включили несколько песен с упоминанием цыганского табора.

