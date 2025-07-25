Сенаторы поработали с умыслом

На итоговом пленарном заседании весенней сессии 25 июля Совет федерации одобрил ряд громких инициатив — от запрета проката фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, до запрета «затирания» религиозной символики на изображениях культовых объектов. Большую часть из 89 вопросов повестки сенаторы традиционно поддержали без обсуждения. Исключением стал пакет поправок, ужесточающий регулирование российского сегмента интернета, а точнее, самая резонансная его часть — о введении штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистского контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Совета Федерации, завершающее весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Совета Федерации, завершающее весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представлявший закон первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Николай Владимиров напомнил, что изначально документ касался регулирования транспортно-экспедиционной деятельности, однако ко второму чтению в него был внесен целый пакет поправок, которые можно разделить на пять блоков: о борьбе с телефонным мошенничеством (штрафы за передачу сим-карт и интернет-аккаунтов третьим лицам), о противодействии террористическим угрозам (штрафы за неисполнение владельцами сетей требований по внедрению спецоборудования), о борьбе с обходом блокировок (штрафы за неисполнение владельцами VPN-сервисов требований Роскомнадзора и их рекламу), о противодействии экстремизму (штрафы за умышленный поиск экстремистского контента) и, наконец, о повышении безопасности (штрафы за непредоставление владельцами баз данных доступа к ним МВД и спецслужбам).

Основное внимание господин Владимиров уделил новелле о запрете поиска экстремистских материалов, подчеркнув, что наказываться будет только умышленное деяние. «Использование сервисов VPN поправками никак не ограничивается… но может являться одним из подтверждений умышленных действий»,— предупредил сенатор. По его словам, состав правонарушения будет образовывать только поиск экстремистского контента из соответствующего списка Минюста, хотя в самой поправке написано, что ответственность также предусмотрена за поиск сведений, указанных в п. 3 ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» (содержит определение понятия «экстремистский материал»). Наконец, господин Владимиров заявил, что закон «не приведет к поголовным проверкам телефонов граждан»: они будут происходить только в рамках возбужденных уголовных дел.

Однако коллег аргументы докладчика не убедили.

Сенатор Людмила Нарусова возмутилась, почему законопроект об экспедиционной деятельности дошел до Совета федерации с «прицепом поправок» совершенно иного смысла и почему наказывать предлагается за поиск экстремистского контента, а не, например, детской порнографии.

Ответить ей взялся замглавы Минцифры Иван Лебедев, который пояснил, что набор запретов и порядок их внесения обусловлены срочностью мер по борьбе с дистанционным мошенничеством.

«Кто и каким образом будет проверять умышленность поиска экстремистских материалов?» — поинтересовался сенатор Владимир Кожин. В ответ господин Лебедев заявил, что механизмы выявления этого факта «имеют структуру возбужденного уголовного дела»: «В рамках оперативно-разыскной деятельности есть мероприятия, которые позволяют понимать, о чем говорит человек по телефону, какие места он посещает. И совокупность этих сведений, безусловно и очевидно, может указывать на то, что человек готовит совершение серьезного преступления… Привлечь человека, который не виноват, просто-напросто невозможно»,— заверил замминистра.

По словам первого вице-спикера Владимира Якушева, чтобы не «рожать такие сложные конструкции, которые вызывают серьезные дискуссии», нужно было найти техническое решение, позволяющее эффективно закрывать доступ к экстремистскому контенту. Иван Лебедев в ответ заявил, что министерство уже взяло этот вопрос в работу, однако нарвался на отповедь председателя Валентины Матвиенко. «Мы уже очень отстали от целого ряда стран по технологическим возможностям борьбы с такого рода сайтами. Это не только Китай... Надо было год, два года назад заняться разработкой»,— заявила госпожа Матвиенко.

Госпожа Нарусова еще раз попыталась выяснить, как ей голосовать, если она всецело поддерживает борьбу с телефонным мошенничеством, но с «блокировкой интернета» согласиться не может.

«Голосовать правильно нужно, по совести»,— с улыбкой ответила госпожа Матвиенко, добавив, что практика «прицепов» стала применяться «объективно гораздо реже», но «иногда жизнь богаче и острая необходимость появляется».

Следом выступил глава конституционного комитета Андрей Клишас, который предупредил о «рисках злоупотребления» при реализации новой нормы. По его словам, чтобы купировать их, верхняя палата обратится к генпрокурору с просьбой обратить особое внимание на применение этого закона.

Завершил дискуссию член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Андрей Деркач, заявив о необходимости проведения разъяснительной работы, «чтобы не разгонялись либеральные страшилки о несуществующих угрозах демократии». После этого закон был принят 164 голосами за при 1 воздержавшемся. В случае подписания президентом он вступит в силу с 1 сентября.

Андрей Прах