Лавров представит Россию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на 80-й Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовых актов.

В состав делегации войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также поспред РФ при ООН Василий Небензя.

Тема сессии этого года: «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед». 22 сентября пройдет заседание высокого уровня. С 23 по 27 сентября, а также 29 сентября пройдут общие прения.

О поездке Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в 2024 году — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая