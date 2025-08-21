СКР возбудил уголовные дела из-за задержки сдачи домов «Самолета» в Петербурге

СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за задержки сдачи квартир в ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Застройщиком является ГК «Самолет».

В ведомстве сообщили, что представители компании получили от клиентов оплату за строительство жилья по договорам долевого участия. Однако в условленные сроки недвижимость так и не была предоставлена покупателям. Сотрудники СКР провели обыски в офисах компании.

После появления информации о следственных действиях акции ГК «Самолет» упали на 12%.