Акции «Самолета» упали на 12% на новости об обысках в петербургских офисах

Акции ГК «Самолет» в четверг упали более чем на 12% на новостях о претензиях Следственного комитета к девелоперу. На минимуме акции падали на 12,23% (1106 руб.). Затем последовала коррекция, к 14:00 мск цена колебалась в диапазоне 1150-1180 руб.

Петербургское управление СКР сообщило , что в местных «офисах застройщика проведены обыски». Причиной стало возбуждение уголовных дел о мошенничестве при возведении жилья. По данным следствия, представители компании получили деньги от участников долевого строительства, но «в установленный договорами срок свои обязательства не исполнили». Речь идет о ЖК «Новое Колпино» и «Курортный Квартал».

В начале месяца стало известно о смерти смерти основателя ГК Михаила Кенина. В руководстве девелопера заявили, что «курс компании останется неизменным».