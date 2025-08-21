Оператор сообщил о задержке семи поездов в Крым и обратно

Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке четырех поездов дальнего следования в Крым. Также задерживаются еще три поезда из Крыма.

В Крым задерживаются поезда:

№068 Москва—Симферополь (опоздание на пять часов);

№007 Санкт-Петербург—Севастополь (1,5 часа);

№163 Москва—Феодосия (1,5 часа);

№92 Москва—Севастополь (час).

Из Крыма задержана отправка поездов:

№18 Симферополь—Москва (опоздание на 1,5 часа);

№28 Симферополь—Москва (три часа);

№164 Феодосия—Москва (два часа).

Оператор добавил, что время задержки в пути может измениться. Причина сбоя в расписании не уточняется.

Сегодня утром РЖД сообщала о приостановке движения поездов из-за падения БПЛА в Воронежской области. Было задержано 19 поездов, в том числе следовавшие в Симферополь и Москву.