Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке 19 поездов

В Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская задерживались 19 поездов, сообщила пресс-служба РЖД. В течение часа все поезда были отправлены по своим маршрутам.

Задержались в том числе поезда:

№ 135 Махачкала—Санкт-Петербург;

№ 11 Анапа—Москва;

№ 143 Кисловодск—Москва;

№ 125 Новороссийск—Москва;

№ 547 Имеретинский Курорт—Белгород;

№ 241 Анапа—Киров;

№ 285 Новороссийск—Мурманск;

№ 459 Адлер—Тамбов;

№ 246 Санкт-Петербург—Ейск;

№ 68 Москва—Симферополь;

№ 234 Москва—Новороссийск;

№ 144 Москва—Кисловодск;

№ 576 Москва—Имеретинский Курорт;

№ 114 Москва—Краснодар;

№ 480 Санкт-Петербург—Сухуми;

№ 20 Москва—Ростов-на-Дону;

№ 49 Кисловодск—Санкт-Петербург;

№ 217 Анапа—Москва;

№ 512 Воркута—Новороссийск.

В РЖД заверили, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.

Сегодня ночью после атаки дронов на Воронежскую область без электричества осталось несколько сел. Также в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетики. На всей территории региона объявляли опасность атаки БПЛА.