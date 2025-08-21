Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке 19 поездов
В Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская задерживались 19 поездов, сообщила пресс-служба РЖД. В течение часа все поезда были отправлены по своим маршрутам.
Задержались в том числе поезда:
- № 135 Махачкала—Санкт-Петербург;
- № 11 Анапа—Москва;
- № 143 Кисловодск—Москва;
- № 125 Новороссийск—Москва;
- № 547 Имеретинский Курорт—Белгород;
- № 241 Анапа—Киров;
- № 285 Новороссийск—Мурманск;
- № 459 Адлер—Тамбов;
- № 246 Санкт-Петербург—Ейск;
- № 68 Москва—Симферополь;
- № 234 Москва—Новороссийск;
- № 144 Москва—Кисловодск;
- № 576 Москва—Имеретинский Курорт;
- № 114 Москва—Краснодар;
- № 480 Санкт-Петербург—Сухуми;
- № 20 Москва—Ростов-на-Дону;
- № 49 Кисловодск—Санкт-Петербург;
- № 217 Анапа—Москва;
- № 512 Воркута—Новороссийск.
В РЖД заверили, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.
Сегодня ночью после атаки дронов на Воронежскую область без электричества осталось несколько сел. Также в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетики. На всей территории региона объявляли опасность атаки БПЛА.