Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке 19 поездов

В Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская задерживались 19 поездов, сообщила пресс-служба РЖД. В течение часа все поезда были отправлены по своим маршрутам.

Задержались в том числе поезда:

  • № 135 Махачкала—Санкт-Петербург;
  • № 11 Анапа—Москва;
  • № 143 Кисловодск—Москва;
  • № 125 Новороссийск—Москва;
  • № 547 Имеретинский Курорт—Белгород;
  • № 241 Анапа—Киров;
  • № 285 Новороссийск—Мурманск;
  • № 459 Адлер—Тамбов;
  • № 246 Санкт-Петербург—Ейск;
  • № 68 Москва—Симферополь;
  • № 234 Москва—Новороссийск;
  • № 144 Москва—Кисловодск;
  • № 576 Москва—Имеретинский Курорт;
  • № 114 Москва—Краснодар;
  • № 480 Санкт-Петербург—Сухуми;
  • № 20 Москва—Ростов-на-Дону;
  • № 49 Кисловодск—Санкт-Петербург;
  • № 217 Анапа—Москва;
  • № 512 Воркута—Новороссийск.

В РЖД заверили, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.

Сегодня ночью после атаки дронов на Воронежскую область без электричества осталось несколько сел. Также в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетики. На всей территории региона объявляли опасность атаки БПЛА.

