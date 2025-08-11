Девелопер «Самолет» заявил о неизменности курса после смерти основателя

Девелоперская группа «Самолет» сохранит курс развития после смерти своего основного акционера Михаила Кенина. Об этом сказано в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Гендиректор группы Анна Акиньшина заявила, что «Самолет» «ценит и уважает те принципы, которые заложил» господин Кенин. «Несмотря на внезапный уход крупнейшего акционера, курс компании останется неизменным»,— добавили в компании.

Михаил Кенин умер 10 августа в возрасте 56 лет. Причина неизвестна. По состоянию на начало 2025 года, пакет акций господина Кенина в группе «Самолет» составлял 31,6%, он оценивался в 25 млрд руб.