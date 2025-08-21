В КРК «Уралец» осенью откроется спортивный клуб RCC Padel

В Екатеринбурге осенью планируют открыть обновленный КРК «Уралец». Бывшая ледовая арена теперь станет современным спортивным центром с акцентом на падел — динамичный вид спорта, объединяющий теннис и сквош, сообщили в пресс-службе РМК.

Ремонтные работы в здании начались весной. На фасаде по улице Большакова уже установлен большой мультимедийный экран длиной 104 метра и высотой 12 метров. Его установка заняла три месяца. Уже в сентябре экран начнет трансляцию видеоконтента высокого качества и 3D проекций. К декабрю планируется завершить монтаж еще двух больших экранов, которые будут выходить на улицы Шейнкмана и 8 Марта.

Внутри здания завершаются отделочные работы, после чего начнется монтаж шести кортов для падела. Первые соревнования планируют провести уже этой осенью.

«Чтобы добавить света в помещения с низким потолком, мы спроектировали холлы в светлых тонах, также использовали в интерьере много стеклянных и металлических элементов. Интерьер центра падела станет не просто спортивным объектом, а местом силы, энергии и эмоций»,— рассказала руководитель дизайн-студии Елена Коротаева.

В клубе RCC Padel появятся ресторан, кафе, магазин спортивного инвентаря, детская зона и зона ожидания с обзором на корты. Для спортсменов будут оборудованы раздевалки, тренажерный зал, массажный кабинет, кабинет врача и даже кабинет с двумя ледяными ваннами.

Напомним, в феврале хоккейный клуб «Автомобилист» провел прощальный матч в КРК «Уралец» и переехал на новую ледовую арену УГМК.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что через несколько лет КРК «Уралец» снесут и на его месте РМК построит дворец единоборств.

Полина Бабинцева