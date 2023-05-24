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Театр «За Черной Речкой» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом театр «За Черной Речкой». В отношении заведения открыто конкурсное производство, пишет 24 мая «Деловой Петербург».

В реестре требований кредиторов находятся требования на сумму более 14 млн руб. Суд прекратил полномочия директора Сергея Гвоздева и временного управляющего Виктории Франковской.

В настоящий момент на сайте театра все еще продают билеты на постановки. Последняя из них назначена на 25 июня.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге продолжит работать Театр Европы (МДТ), однако учреждению необходимо выплатить штраф в размере 15 тыс. руб. по делу об антисанитарии.

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