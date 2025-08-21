На Ямале откроют «Школу психологической помощи» для жен и матерей военных

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) до конца года планируют открыть «Школу психологической помощи» для жен и матерей военнослужащих, сообщил у себя в Telegram губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов (слева)

По словам главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, на собраниях организации будут проводить групповые тренинги, а готовить спикеров начнут уже в сентябре. «Чтобы помочь нашим бойцам вернуться к мирной жизни, важно и крепкое плечо товарищей, прошедших тот же путь, поддержка ветеранских организаций. На Ямале такой комплексный подход возможен — у нас города небольшие и все друг друга знают, поэтому без внимания никто не останется»,— сказал глава региона.

Город Дмитрий Артюхов посетил в рамках «Честного маршрута» — Ноябрьск стал последним пунктом, в который губернатор приехал в рамках своей автомобильной поездки по Ямалу.

Напомним, в марте Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе поручил первому заместителю губернатора ЯНАО Ирине Новоселовой подготовить комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются в регион со специальной военной операции (СВО). В регионе действует не менее 60 мер поддержки для участников спецоперации и их семей.

Ирина Пичурина