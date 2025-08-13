Дмитрий Артюхов отправился в седьмую поездку по Ямалу на автомобиле

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов за рулем автомобиля отправился в седьмую поездку по региону. Он сообщил в своем Telegram-канале, что проедет более 1 тыс. км по маршруту от Салехарда до Ноябрьска и подчеркнул, что маршрут выстраивает с учетом предложений ямальцев.

Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава региона планирует провести встречи с жителями каждого города, который посетит. Первая из них состоится в Надыме уже сегодня вечером на набережной Янтарного озера. «В пути проверю ход дорожных работ, осмотрю ключевые стройки, а на встречах с жителями городов и поселков обсудим, как еще мы вместе можем улучшить жизнь на Ямале. Особое внимание в этом году городам-юбилярам — праздники уже близко, и важно, чтобы все было готово»,— сказал господин Артюхов.

По данным правительства региона, особое внимание Дмитрий Артюхов уделит встречам с участниками СВО и их семьями, ветеранами и первопроходцами Севера, волонтерами и спасателями, а также с теми, кто сегодня развивает Ямал. Запланирован ряд мероприятий патриотической направленности, среди которых присвоение имен героев улицам и молодежным центрам.

Первая большая поездка губернатора по восточной части округа состоялась в 2019 году. За шесть лет в ходе поездок было дано более 660 поручений. 440 из них полностью выполнены, остальные находятся в стадии реализации.

Ранее Дмитрий Артюхов за рулем УАЗ проехал 85 км в Надымском районе, посетив поселки Лонгъюган, Приозерный, Ягельный. Там он посетил школы, детские сады, центры культуры, скверы и объекты благоустройства. Власти ЯНАО планируют включить в долгосрочный план развития дорожной сети. Кроме того, в июне губернатор на несколько дней отправился в тундру Шурышкарского района. В ходе поездки обсуждались проблемы, которые волнуют тундровиков.

Ирина Пичурина