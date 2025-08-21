«АвтоВАЗ» в августе инвестировал в модернизацию 347 млн рублей

«АвтоВАЗ» потратил 347 млн руб. на модернизацию и развитие производственных линий во всех подразделениях завода, а также «дочках» компании — АО «ПСА ВИС-авто» и ООО «Лада-Ижевск». Работы велись с 28 июля по 17 августа в период корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба концерна.

В частности, в цехе сварки LADA Iskra смонтировали робототехнический комплекс изготовления пола кузова. Это увеличило производительность линии, уточнил «АвтоВАЗ». В числе других проведенных работ:

в цехе окраски LADA Granta и LADA Iskra смонтировали окрасочные камеры, заменили роботов нанесения лака на более современных;

в цехе сварки LADA Granta автоматизировали загрузку боковин кузова;

в производстве LADA Vesta провели монтаж робототехнического комплекса сварки пола кузова, а также модернизировали роботов на линии сварки основания кузова;

на линии сборки LADA NIVA провели капремонт напольного пластинчатого конвейера, модернизацию линий сварки;

на линии сборки LADA Azimut прошли подготовительные работы, позволяющие устанавливать на автомобиль оригинальные компоненты.

Помимо этого на производствах «АвтоВАЗа» провели комплекс работ, связанный с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов LADA Iskra на автозавод в Санкт-Петербурге. В общей сложности было выполнено 10,8 тыс. работ.

По данным «Автостата», с января по июль продажи легковых автомобилей Lada составили 183,7 тыс. машин. Это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На прошлой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил правительство предоставить «АвтоВАЗу» налоговые льготы. По его словам, меры поддержки необходимы из-за снижения загрузки на предприятии.

О ситуации в компании — в материале «Ъ» «Живем одним днем».