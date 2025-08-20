Чемпион мира по коксу

Известный мексиканский боксер, экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Хулио Сесар Чавес-младший был арестован мексиканскими властями по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков и оружия в интересах картеля Синалоа. От полиции, у которой к Чавесу-младшему вопросы появились еще в 2019 году, боксер скрывался в США. На него, может, и не обращали бы внимания, если бы он не решил подзаработать и согласился на громкий бой с ютубером Джейком Полом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желание заработать денег на поединке с популярным блогером Джейком Полом (справа) привело Хулио Сесара Чавеса-младшего на скамью подсудимых

Власти Мексики сообщили о задержании известного боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего. Как заявила во вторник вечером президент Мексики Клаудия Шейнбаум, Чавес-младший был выслан из США на родину. Спортсмена встретили на пропускном пункте на границе и отправили в тюрьму города Эрмосильо.

На родине 39-летний боксер подозревается в причастности к наркотрафику, торговле оружием и вообще считается участником картеля Синалоа (ответственен за 60% наркотрафика в США).

Американские власти в феврале внесли эту структуру еще и в список террористических организаций.

В начале прошлого десятилетия Чавес-младший считался настоящей звездой профессионального бокса, продолжателем семейной традиции. Его отец Хулио Сесар Чавес-старший стал настоящей легендой, собрав за карьеру чемпионские пояса по всем доступным версиям в различных весах. В 2011 году Чавес-младший тоже стал чемпионом мира, завоевав пояс Всемирного боксерского совета в среднем весе (до 72,6 кг). Впрочем, уже в 2012-м он его лишился и с тех пор на прежний уровень уже не поднимался, напоминая о себе скандальными историями. Он попадался на допинге, проваливал взвешивания, лечился с разной степенью успешности от пристрастия к наркотикам, попадался пьяным за рулем, обвинялся в незаконном владении оружием.

Впервые серьезные вопросы к Чавесу-младшему у мексиканских правоохранительных органов, по словам прокурора Мехико Алехандро Гертца Манеро, появились в 2019 году. До задержания, впрочем, не дошло. Чавес предпочитал проводить время за границей — в частности, в США, куда въезжал по туристическим визам. По таковой он пересек границу и в последний раз.

Примечательно, что, будучи в гостях, Чавес-младший не отличался примерным поведением. В январе 2024 года его арестовали в Лос-Анджелесе за владение двумя штурмовыми винтовками. В момент ареста он находился под воздействием наркотиков.

Боксер провел в тюрьме 13 дней, потом был освобожден под залог в $50 тыс. (дело до сих пор не закрыто). Также ему было предписано пройти лечение от наркозависимости. Интересно, что о высылке туриста из страны тогда речи не шло.

Не исключено, что о Хулио Сесаре Чавесе-младшем так особо и не вспоминали бы, если бы он не согласился на бой против известного ютубера Джейка Пола, того самого, который в 2024 году вытащил на ринг самого Майка Тайсона, а теперь пытается организовать матч против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (агент последнего Эдди Хирн подтвердил факт ведения переговоров). Бой состоялся в конце июня в Анахайме. Джейк Пол в нем победил единогласным решением судей и благодаря этому впервые в карьере получил рейтинг от крупной боксерской организации: Всемирная боксерская ассоциация поставила его на 14-е место в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Ну а Чавес-младший, хоть и проиграл, получил солидные призовые ($750 тыс. против $300 тыс., доставшихся Полу) и отправился домой, в Лос-Анджелес. Но событие было слишком громким. Кто-то вспомнил о том, что на территории США зарабатывает деньги человек, которого подозревают в наркотрафике. Не прошло и пяти дней, как Чавеса-младшего задержали иммиграционные власти. Выяснилось, что и туристическая виза у него истекла еще в феврале 2024 года, а в заявлении на вид на жительство он указал недостоверные сведения. После такого шансов остаться в США у Чавеса-младшего практически не было.

Александр Петров