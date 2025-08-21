Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский подрался после ДТП в Москве

Алексей Блиновский — муж блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов» — попал в ДТП в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, после аварии между ним и таксистом завязалась драка. У господина Блиновского диагностированы ссадины и ушибы.

Собеседник агентства рассказал, что ДТП произошло на улице Шаболовка. По предварительной информации, господин Блиновский на мотоцикле пытался обогнать такси справа. В итоге на повороте байк снес зеркало автомобиля.

Таксист заявил «РИА Новости», что драку начал мотоциклист, а он только защищался. У Алексея Блиновского подбит глаз, а на голову наложена повязка. От госпитализации мотоциклист отказался.

В апреле 2024 года сообщалось, что супруг популярного блогера отправился на СВО. Елену Блиновскую в марте 2025-го года приговорили к пяти годам колонии за отмывание 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей. По основному обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. суд назначил «фигурантке «королеве марафонов» штраф. При этом в 2024 году Арбитражный суд Москвы признал госпожу Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению.

