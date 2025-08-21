НХЛ признала Макдэвида лучшим центральным нападающим среди действующих игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на своем сайте рейтинг лучших центральных нападающих среди действующих игроков. Его возглавил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коннор Макдэвид

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters Коннор Макдэвид

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В прошлом сезоне Макдэвид набрал 133 очка (33 гола+100 результативных передач) в 89 матчах (включая регулярный чемпионат и play-off). Вместе с командой он во второй раз подряд добрался до финальной стадии розыгрыша Кубка Стэнли, где «Эдмонтон» уступил «Флорида Пантерс».

Всего в рейтинге представлено 20 игроков. Второе место занял канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккинон. Тройку лидеров замкнул немец Леон Драйзайтль, представляющий «Эдмонтон». Российские хоккеисты не были включены в список.

Ранее НХЛ составила перечень лучших крайних нападающих. На первую строчку лига поместила российского форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиту Кучерова.

Таисия Орлова