Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

На сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликован рейтинг лучших фланговых нападающих среди действующих игроков. Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров занял в нем первое место.

Всего в перечне представлено 20 хоккеистов. Помимо Кучерова в топ-3 вошли чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс» и россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесота Уайлд». Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял в рейтинге 10-е место. Рекордсмен НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах Александр Овечкин, представляющий «Вашингтон Кэпиталс», расположился на 17-й строчке.

Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ (в сезонах 2018/19, 2023/24, 2024/2025). Также Кучеров является обладателем Hart Trophy (2019) — приза, вручаемого самому ценному игроку сезона.

Таисия Орлова

