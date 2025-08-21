ЦБ попросил «передышку» для экономики России

Российская экономика задействовала все имевшиеся производственные мощности, логистику, инфраструктуру и почти полностью израсходовала кадровые ресурсы. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган. Экономике нужна передышка, а также пересмотр подходов к повышению производительности труда, полагает он.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией... Мы сделаем все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов»,— сказал господин Ганган в интервью «Российской газете». Он добавил, что «вопреки расхожему мнению... для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни».

Андрей Ганган сообщил, что сейчас российская экономика растет — ожидается рост ВВП в 1-2% в целом по 2025 году. «Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше — плюс 2,5%». Он полагает, что рост будет продолжаться и в следующем году.

В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Регулятор планирует сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026-м, хотя и не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года.

