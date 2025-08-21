ЦБ не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки до конца 2025 года

Центробанк (ЦБ) видит возможность снижения ключевой ставки, если события в экономике будут развиваться по базовому сценарию, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. При этом он отметил, что снижение ставки «не предрешено».

По его словам, регулятор может в том числе брать «паузы между снижениями» ставки. «Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно»,— сказал он в интервью «Российской газете».

Как напомнил господин Ганган, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, поэтому регулятор рассматривает еще альтернативные сценарии. Это необходимо для того, чтобы «быть готовыми действовать в любых условиях», добавил глава департамента.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Сигнал на будущее остался нейтральным. Регулятор при этом продолжит применять жесткие методы, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 12 сентября.

