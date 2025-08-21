Силы ПВО за три часа сбили 21 БПЛА над Россией

В период с 7:00 до 10:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, один дрон — над акваторией Черного моря.

Власти Крыма атаку пока никак не комментировали. В течение ночи, по данным оборонного ведомства, над полуостровом сбили четыре БПЛА. Вчера Минобороны РФ также сообщало о попытке ВСУ провести диверсионную операцию близ Крыма, был уничтожен украинский десантный катер.