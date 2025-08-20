Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ провести диверсионную операцию близ Крыма

В ночь на 20 августа вооруженные силы Украины попытались провести диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы к мысу Тарханкут, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, российские расчеты центра «Рубикон» уничтожили один из украинских десантных катеров барражирующим боеприпасом «Ланцет» на расстоянии 72 км от побережья Крыма.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о попытке украинских десантников прорваться к берегам Крыма. По его словам, уничтожение российского расчетом одного судна сорвало операцию ВСУ.

Помимо этого, военблогеры сообщали о повышенной активности украинских войск в районе Тендровской косы и ударах беспилотников по западному Крыму.