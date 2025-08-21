После налета БПЛА на Воронежскую область задерживаются поезда

Пассажирские поезда, идущие по южному направлению в Москву, отклоняются от графика после налета украинских БПЛА на Воронежскую область. Московская железная дорога сообщает в Telegram-канале, что это произошло в связи с происшествием на перегоне Россошь—Сохрановка. На пяти вокзалах в столице выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся составов.

Минувшей ночью над Воронежской областью было уничтожено семь украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщал, что пострадавших не было, но в результате атаки повреждение на юге региона получил объект энергетики. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света, а пассажирские поезда были задержаны. К девяти часам утра движение по железной дороге восстановили.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, ночью над девятью регионами и акваторией Черного моря было перехвачено и уничтожено 49 украинских БПЛА. 21 беспилотник сбили над Ростовской областью.

Сергей Толмачев, Воронеж